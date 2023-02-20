كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية وتحذر من رد أكبر على مناورات واشنطن وسيول

2023/02/20 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم Cat Barton and Kang Jin-kyu أطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر الاثنين صاروخين بالستيين مستخدمة أحدث منصاتها التي تدعي جاهزيتها لشن “هجوم نووي تكتيكي” قادر على تدمير قواعد العدو الجوية بأكملها.وهذه التجربة عملية الإطلاق هذه هي الثانية لكوريا … Readmore

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