الإطار التنسيقي يجتمع في مكتب الحكيم بحضور السوداني وممثلي رؤساء كتل الإطار ولجنة الانتخابات في أمانته

2023/02/20 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عضو تيار الحكمة احمد العيساوي، بأن الاطار التنسيقي عقد مساء أمس الاحد اجتماعاً، بحث خلاله موضوع قانون الانتخابات والموازنة العامة، مشيرا الى ان المحافظة ستكون دائرة انتخابية واحدة بقانون سانت ليغو.وقال العيساوي اليوم الاثنين (20 شباط 2023) ان … Readmore

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