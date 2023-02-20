قطع جسر السنك في بغداد لمدة يومين لأغراض الصيانة

2023/02/20 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرةر العامة، اليوم

الاثنين، قطع جسر السنك في بغداد لمدة

يومين بدءاً من الغد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أنه "سيتم

قطع جسر السنك لمدة يومين ابتداءاً من

يوم غداً الثلاثاء، وذلك لأستكمال

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