العراق: انتصرنا على الإرهاب و«داعش» انتهى

2023/02/20 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

السوادني، أمس، إن بلاده ليست في حاجة

إلى قوات قتالية من التحالف الدولي، بل

إلى مستشارين لأغراض الأمن والتشاور،

مشدداً على أن لا وجود لتنظيم «داعش»

الإرهابي في العراق

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