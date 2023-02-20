محمد صلاح في ظهور جديد مع ابنته بعد الفوز على نيوكاسل.. وساويرس يُعلق

2023/02/20 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر اللاعب المصري محمد صلاح صورة مع ابنته الصغرى كيان عبر موقع تويتر، الأحد، ونالت الصورة تفاعلا واسعا وذلك كونها جاءت بعد مباراة نيوكاسل التي واصل فيها ليفربول استفاقته المتأخرة هذا الموسم.

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