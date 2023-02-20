أحداث شباط.. محتجون يقطعون طريق الناصرية ـ الشطرة بالإطارات المحترقة للمطالبة يتوفير الخدمات

2023/02/20 | 11:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 20 شباط 2023 محتجون يقطعون طريق بين الناصرية والشطرة بالإطارات المحترقة للمطالبة يتوفير...

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محتجون يقطعون طريق الناصرية ـ الشطرة بالإطارات المحترقة للمطالبة يتوفير الخدمات أولاً على المسلة.

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