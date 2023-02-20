2023/02/20 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قامت قوات الإنقاذ بمحافظة دمياط في مصر، بانتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر للصرف الصحي مساء الأحد، بعدما ظل داخل البئر لساعات.وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقط في بئر للصرف الصحي..



حادثة الطفل ريان المغربي تتكرر في مصر المركز الخبري الوطني.

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