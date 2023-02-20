التربية توضح بشأن مقطع مصور لطالبات يفترشن الأرض بمدرسة في البصرة

2023/02/20 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مقطع مصور لطالبات يفترشن بمدرسة في محافظة البصرة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن ” المقطع المصور لطالبات يفترشن الأرض […]

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