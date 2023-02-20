2023/02/20 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الإطاحة بمسؤول ما يعرف بكتيبة الدفاع الجوي لعصابات داعش، فيما اشارت الى القاء القبض على احد تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

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