البنك المركزي يصدر تنويهاً بشأن شكاوى الجمهور حول منافذ بيع العملة

2023/02/20 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن شكاوى الجمهور حول منافذ بيع العملة الأجنبية.

وذكر بيان للبنك المركزي، أن "البنك المركزي العراقي لا يزال مستمرّاً بتلقّي ملحوظات الجمهور وشكاواهم واستفساراتهم المتعلّقة بمنافذ بيع العملة الأجنبية الدولار".وأضاف، أن "البنك المركزي يتلقى الشكاوى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً على الرقمين 07853330555 و 07809224663".

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