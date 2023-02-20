2023/02/20 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7m6sp2LPDVY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوعي بالصحة النفسية أمر ضروري لحياة طبيعية مريحة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوعي بالصحة النفسية أمر ضروري لحياة طبيعية مريحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).