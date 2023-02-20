الخارجية العراقية تثمن دور المرجعية والعتبة الحسينية في مساعدة المنكوبين من الشعب السوري

2023/02/20 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس لجنة الاغاثة في وزارة

الخارجية العراقية الدكتور اسامة

الرفاعي دور المرجعية العليا والعتبة

الحسينية المقدسة في مساعدة المنكوبين

من الشعب السوري.

وقال الرفاعي في تصريح لوكالة نون

الخبرية ان "

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