السفير الاسباني يزور كربلاء المقدسة

2023/02/20 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الاسباني لدى العراق السيد

بيدرو مارتينيز محافظة كربلاء المقدسة

صباح اليوم الاثنين

ونقل مكتب محافظ كربلاء المقدسة ان

المهندس نصيف جاسم الخطابي استقبل

سعادة السفير الاسباني لدى العراق

السيد

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