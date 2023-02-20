حاكم مصرف لبنان المركزي يقرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية

2023/02/20 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض

سلامة ترك منصبه عند انتهاء فترته

الحالية في تموز المقبل.

وقال في مقابلة متلفزة إنه لم يُطلب منه

العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة

الماضية كافية.

وأضاف "ما حدا ط

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