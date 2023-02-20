حسين: الأموال التي قد نصرفها لاستغلال الغاز المصاحب تساوي كلف الاستيراد من إيران

2023/02/20 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

حسين: زيارة الوفد العراقي جاءت لحماية العلاقات مع الولايات المتحدة

حسين: كانت هناك قضايا سياسية ضمن النقاشات والتفاهمات مع الادارة الامريكية

حسين: القضايا السياسية تتعلق بالحكومة الجديدة وسياستها والسياسة الاصلاحية وادواتها

حسين: ناقشنا كيفية يتم التعامل مع ارهابيي داعش والعلاقات الاقليمية ودور العراق في الواقع الدولي

حسين: التقينا بالشركات الامريكية وصندوق النقد والبنك الدولي وبنك جي مورغان وشركة بوينغ

حسين: العملة العراقية قوية لاسباب سياسية واقتصادية كثيرة

حسين: الاحتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار

حسين: أزمة الدولار لها علاقة بنظام التمويل الالكتروني وقبل تطبيق النظام الاقتصاد كان التعامل ب"الكاش"

حسين: تعامل العراق بنظام الكاش ادى لمشاكل لدى التجار بكيفية التعامل مع المنصة الالكترونية لتمويل الدولار

حسين: تعامل العراق بنظام الكاش ادى لمشاكل لدى التجار بكيفية التعامل مع المنصة الالكترونية لتمويل الدولار

حسين: المنصة الالكترونية كشفت العديد من الفواتير غير الحقيقية لتمويل الدولار

حسين: حاجة السوق تختلف عن العملة بالدولار التي كانت تدفع قبل المنصة الالكترونية

حسين: العراق يستورد كل المواد من الدول الاخرى ماعدا النفط

حسين: الولايات المتحدة لم تطرح الشروط المتداولة على العراق خلال زيارة الوفد الحكومي

بضمنها التطبيع مع اسرائيل لم يتم طرحه في واشنطن

حسين: سيكون هناك استقرار لعملة الدينار مقابل الدولار والموضوع مسألة وقت لا اكثر

حسين: سعر الدولار قبل سفر الوفد الى واشنطن وقرارات البنك المركزي والحكومة يختلف عما بعد هذه الخطوات

حسين: الدولار توقف عن الصعود وهو الان في نزول نتيجة الاجراءات الحكومية وزيارة الوفد الى واشنطن

حسين: ليس هناك شروط بمسألة الدولار بل تفاهمات ونقاشات مع الادارة الامريكية حول اجراءات البنك المركزي بالتعاون مع الخزانة الامريكية

حسين: مسألة التهريب هي نتيجة غياب المنصة الالكترونية لتمويل الدولار وليست السبب بالازمة

حسين: المنصة هدفها معرفة من هو المستفيد الاخير من تمويل المركزي لعملة الدولار

حسين: المنصة الالكترونية ستقوم بتقليل او ايقاف التهريب بعد تفعيلها بالعديد من المصارف العراقية والمنافذ والمطارات

حسين: ملف الكهرباء متشابك بحضوره في النقاشات مع الادارة الامريكية بضمنها تنويع مصادر استيراد الكهرباء

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