وثيقة: سعر متر

2023/02/20 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الاثنين، أن سعر المتر المربع من "المقرنص" المستخدم في إكساء الطرق ضمن مشروع القرنة المتلكئ في محافظة البصرة، يصل إلى 150 ألف دينار عراقي.وتكشف الوثيقة عن وجود تلاعب كبير في تسميات المواد المخصصة للمشروع، وقال مختصون إن "الهدف من التلاعب بالمسميات هو إيهام اللجان التحقيقة والتغطية على الأسعار".

ويقصد بـ "المقرنص المقاوم"، المادة المستخدمة في تعبيد الطرق ةلا يزيد عرضها عن 8 أمتار.وعبر المختصون، عن "استغرابهم من التسعيرات التي وصفوها بالجنونية في المشاريع التي وضعت أسعارها شركة خطيب وعلمي اللبنانية المنفذة للمشروع".

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن الحكومة المحلية في البصرة أنفقت 3 ترليون دينار على المشاريع في المحافظة خلال 2019.

وتكشف الوثيقة تخصيص 472 مليار دينار من الموازنة المالية الخاصة بمحافظة البصرة لمشروع القرنة والذي تشوبه شبهات فساد وتلكؤ في التنفيذ من قبل الشركة المحال إليها.

وقبل ذلك، أفادت مصادر بتأشير شبهات فساد جديدة في مشروع القرنة المتكامل في محافظة البصرة.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، إن سعر المتر من أنبوب "بولي إيثيلين" المستخدم في المشروع الذي تنفذه شركة "الجدار الساند" للمقاولات، ثُبّت سعره في وثائق البصرة بين 100 – 160 ألف دينار.

وأضافت أن "هذا هو ضعف السعر الحقيقي المتداول في الأسواق وفي مقاولات البناء" التي أحيلت في الوقت ذاته لمواقع أخرى".

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