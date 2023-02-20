شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لـ فؤاد حسين حول مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن

2023/02/20 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jVC5071FnYo

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