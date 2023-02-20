2023/02/20 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كان القلق يُصعب عليك النوم، يوصي بعض خبراء النوم بطريقة تنفس "4-7-8".تتضمن الطريقة الاستنشاق لمدة 4 ثوان وحبس أنفاسك لمدة 7 ثوان ثم الزفير لمدة 8 ثوان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تواجه مشاكل في النوم؟ يمكن لتقنية التنفس القديمة هذه مساعدتك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تواجه مشاكل في النوم؟ يمكن لتقنية التنفس القديمة هذه مساعدتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).