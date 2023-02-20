اليوم.. الميناء يواجه ديالى في قمة مرتقبة من دوري الدرجة الأولى

2023/02/20 | 11:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق الميناء ضيفه ديالى اليوم الأثنين في قمة مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.ويسعى فريق الميناء إلى إكمال مشواره المميز في البطولة وتحقيق الانتصار على ديالى لتعزيز صدارته للمجموعة الثانية.في المقابل، يحاول ديالى التعامل مع عاملي الأرض والجمهور لخطف الانتصار من أرض البصرة وانتزاع الصدارة من السفانة.ويقف الميناء في […]

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الميناء يواجه ديالى في قمة مرتقبة من دوري الدرجة الأولى أولاً على ايرث نيوز.

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