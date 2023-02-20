صحيفة انكليزية: بغداد اجبرت على التفاوض مع واشنطن وعلى مستوى الخارجية فقط

2023/02/20 | 11:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: افادت تقرير لصحيفة ذة كاردل الصادرة باللغة الانكليزية ان العراق “أجبر على...

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