2023/02/20 | 11:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، أن هدف الزيارة إلى واشنطن...

ظهرت المقالة وزير الخارجية بعد المباحثات في واشنطن: أسعار صرف الدولار ستتجه نحو الاستقرار أولاً على المسلة.

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