إسرائيل.. محتجون يحاولون منع التصويت في الكنيست على خطة

2023/02/20 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما، الإثنين، في خطة إصلاح النظام القانوني في البلاد، رغم الضجة غير المسبوقة التي تضمنت تنظيم احتجاجات حاشدة، وتحذيرات من قادة الجيش، ورجال أعمال، ودعوات لضبط النفس من جانب الولايات المتحدة.

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