2023/02/20 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e1OnkaPX7mA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة وجهة سياحية بعد بطولة الخليج العربي تقرير - احمد علي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة وجهة سياحية بعد بطولة الخليج العربي تقرير - احمد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).