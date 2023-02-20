إيران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60% المخصصة لصنع سلاح نووي

2023/02/20 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إيران، اليوم الإثنين، ما تردد عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84 بالمئة القريبة من درجة نقاوة صنع الأسلحة.وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة منذ نيسان 2021.وقبل 3 أشهر بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى … Readmore

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