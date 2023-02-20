الشيف بوراك يعرض قميصي ميسي ورونالدينيو الأصلية التي تحمل توقيعهما للبيع دعماً لمتضرري زلزال تركيا

2023/02/20 | 12:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر الشيف بوراك بمواقفه الإنسانية وبمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ بداية الأزمة.وفي مبادرة جديدة منه، شارك بوراك فيديو عبر انستغرام يطلب من الناس الاستمرار بالدعم عبر مزاد يذهب عائده لصالح متضرري الزلزال.وعرض قميصي ميسي رونالدينيو الأصلية … Readmore

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