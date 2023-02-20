سمير كاظم يكشف عن موقفه بعد الإعلان عن مؤقتة جديدة للصقور

2023/02/20 | 12:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف نائب الرئيس السابق للهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية سمير كاظم ، عن موقفه بعد اختيار هيئة إدارية مؤقتة للصقور.

وقال كاظم في بيان إنه “أبارك للهيئة الإدارية المؤقتة الجديدة لنادي القوة الجوية بعد مصادقة اللجنة الأولمبية على اسماء أعضائها واعتذر لجمهور القوة الجوية العريق وأيضاً لجميع أعضاء الهيئة العامة وكل العاملين في النادي في حال بدر منا تقصير أو تباطئ بالعمل”.

وأضاف “نحن ابناء النادي ومستعدون للقيام بأي شيء في الأيام القادمة إذا طلبوا منا أي دعم او مساندة سواء من أعضاء الهيئة العامة أو الجمهور، مستمرون في تواجدنا في النادي وبدوري عضواً في الهيئة العامة ومستمرون لحين إقامة انتخابات دائمية وأتمنى للجميع الموفقية والنجاح”.

وتابع بالقول، ” كنا نمني النفس بالمضي بمشروعنا في النادي لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن”.

وشكلت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيئة إدارية جديدة مؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي تتألف من اللواء الركن طارق بداي رئيسا والكابتن هيثم كاظم نائبأ للرئيس واللواء الركن محمد صوب الله امينأ للسر والعميد عمار هاني امينأ ماليأ وعضوية كل من الكابتن مهدي جاسم والعقيد احمد عباس جاسم وحسن علوان شديد.

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