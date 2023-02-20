وزير الخارجية: العملة العراقية قوية وأزمة الدولار في طريقها إلى الحل

2023/02/20 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان العملة العراقية قوية، فيما اشار الى ان أزمة الدولار في طريقها إلى الحل.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي ان "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة"، مشيرا الى ان "هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي".

واوضح، ان "السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن"، لافتا الى "مناقشة القضايا السياسية ومحاربة الفساد والعلاقات الإقليمية مع الجانب الأمريكي".

واكد حسين، ان "العملة العراقية قوية، واحتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار وسيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب"، مشيرا الى ان "هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".

واضاف، ان "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن من ضمنها التطبيع مع الكيان الصهيوني، عار عن الصحة "، مؤكدا "عدم وجود اي شروط امريكية حول ملف الدولار".

وتابع، ان "المنصة الالكترونية ستحدد المستفيد من الدولار وستوقف التهريب"، منوها ان "سعر صرف الدولار بدأ بالانخفاض".

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