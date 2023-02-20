بحوزته أكثر من مليون دولار.. اعتقال متهم بتهريب العملة لخارج العراق

2023/02/20 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاثنين، القاء القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية لخارج العراق، فيما أشار الى ان المتهم بحوزته أكثر من مليون دولار وعملات اجنبية أخرى.

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