شاهد بالفيديو.. عملية اغتيال صاروخية باغتت كبار قيادات ايران

2023/02/20 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bANkILaEIS8

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