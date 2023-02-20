وصول جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو إلى بلاده بعد مقتله في زلزال تركيا

2023/02/20 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، إن جثمان نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، وصل إلى أكرا عاصمة غانا، الأحد، بعد أن تم نقله جوا إثر العثور عليه ميتا تحت أنقاض زلزال تركيا.

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