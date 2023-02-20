2023/02/20 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي ( استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادتين تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين حيث أسفرت عن إلقاء القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) في قضاء مخمور ومنطقة الدورة وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في نينوى وبغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في نينوى وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).