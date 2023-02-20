القبض على 3 متهمين بتجارة الحشيشة والبشر في بغداد وكربلاء

2023/02/20 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين بتجارة الحشيشة والبشر في محافظتي بغداد وكربلاء.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من نصب كمين محكم لمتهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة الحشيشة في بغداد".

وتابع، أنه "تم القبض على متهم اخر في كربلاء بالجرم المشهود كان يحاول بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ قدره 30 الف دولار امريكي"، مبينا أنه "نفذت عمليات الاختراق والكمائن من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجرائم والحد منها، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اصوليا".

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