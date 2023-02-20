الهلال الاحمر العراقي يعلن ارسال وجبة مساعدات إغاثية جديدة لتركيا (صور)

2023/02/20 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الاثنين، إرسال وجبة جديدة من المساعدات الإغاثية إلى تركيا.

وأكد الهلال الأحمر، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "وصول المساعدات الإغاثية إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة المنكوبين من الزلازل في تركيا، على متن الطائرات العراقية".

وأضاف، أن المساعدات "تضمنت 20 طنا من المواد الطبية والإسعافية، وأكثر من 8000 بطانية و 250 خيمة"، مبينا أنه "تم تسليم المساعدات إلى الهلال الاحمر التركي".

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