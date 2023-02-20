أمانة بغداد تطلق حملة لإكمال شوارع مهمة بالعاصمة

2023/02/20 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تطلق حملة بأكمال شوارع مهمة في بغداد ومنها شارع الفتاة في اليرموك وشارع الزيتون في الكرخ وشارع ابو نؤاس في الرصافة وقناة الجيش اكمالها في شهر اذار المقبل ستكون هنالك عدد من الشوارع الرئيسية في بغداد ذات جمالية كبيرة وذات ذوق عام لاستقبال مواطنين بغداد في الربيع القادم وسيتم اطلاق حملة جمالية بغداد […]

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