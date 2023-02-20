2023/02/20 | 12:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكدت وزارة التربية، أن ما تم تداوله من مقاطع فيديو تُظهر...

ظهرت المقالة التربية بشأن افتراش الطالبات الارض في البصرة: مقاطع قديمة تعود للعام الماضي أولاً على المسلة.

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