2023/02/20 | 12:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن القائمين على...

ظهرت المقالة إيران تنتقد عدم دعوتها للمشاركة في مؤتمر ميونيخ أولاً على المسلة.

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