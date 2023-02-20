الاستخبارات تحبط عملية بيع طفل في كربلاء

2023/02/20 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، إحباط عملية بيع طفل في كربلاء.وذكر بيان للخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على متهم […]

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