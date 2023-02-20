2023/02/20 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انطلقت ، صباح يوم الإثنين ، حملة ‘واسط الخضراء’ ، تحت شعار ازرع ‘شجرة بإسم من تُحب’ انطلاق حملة ‘واسط الخضراء’ بمشاركة فنان اليونسيكو الموسيقار العالمي نصير شمة.واعلن المكتب لمحافظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحت شعار ازرع ‘شجرة بإسم من تُحب’ انطلاق حملة ‘واسط الخضراء’ بمشاركة نصير شمة المركز الخبري الوطني.

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