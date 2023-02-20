يحصل الايزيديون من العراق على لجوء أقل في المانيا ، كما أن هناك حالات مهددة بالترحيل

2023/02/20 | 12:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن Welt أصبح اللاجئون الايزيديون الذين جاءوا إلى ألمانيا من العراق أقل حماية – على الرغم من أن البوندستاغ صنف قبل بضعة أسابيع فقط ان الجرائم المرتكبة ضد أفراد الديانة الايزيدية على أنها إبادة جماعية.وفقا لأرقام المكتب الاتحادي للهجرة (BAMF)، اعترف المكتب في العام الماضي بأقل من نصف طلبات اللجوء …

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