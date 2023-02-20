برلماني مستقل: موازنة 2023 لن تتضمن درجات وظيفية او تعيينات جديدة

2023/02/20 | 13:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، ان الموازنة لعام 2023 لن تتضمن تعيينات جديدة، مشيرا الى انها ستمرر بشكل سهل ومبسط بحال كان هنالك اتافق عليها داخل مجلس الوزراء.وقال النائب المستقل عدنان الجابري انه “والى … Readmore

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