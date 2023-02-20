علاوي وعبد المهدي يناقشان الاوضاع في العراق ويؤكدان ان الإصلاحات السياسية تبدأ بتعديل الدستور

2023/02/20 | 13:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، مع رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الأوضاع في العراق والسبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار، فيما أكد الطرفين أن خطوات الإصلاح السياسي تبدأ بتعديل الدستور.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية أن “علاوي … Readmore

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