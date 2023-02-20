هيئة الحج تعلن تفويج اكثر من 283 الف معتمر

2023/02/20 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاثنين، تفويج اكثر من 283 الف معتمر للديار المقدسة عبر المنافذ الجوية ومنفذ عرعر الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تفويج عبر الشركات المعتمدة لديها لغاية الآن أكثر من 283 الف معتمر جوا وبرا الى الديار المقدسة، ومن المؤمل ان يزداد العدد خلال أشهر الذروة (رجب، شعبان، رمضان)".

واضافت أن "العمرة البرية خلال هذا الموسم شهدت إقبالا واسعا من المواطنين عبر منفذ عرعر الحدودي، حيث أشرفت على تفويج 162 الف معتمر"، مشيرةً الى أن "العمل مستمر على مدار اليوم من أجل تسهيل اجراءات ذهابهم الى بيت الله الحرام براحة وسلام".وتابعت أنه "تم تفويج اكثر من 121 الف معتمر عبر المطارات العراقية (بغداد، البصرة، النجف الأشرف، أربيل، السليمانية، كركوك) بواسطة طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية والنواقل المحلية الأخرى".

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