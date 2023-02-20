وزير الطاقة السعودي: قرار

2023/02/20 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، إن قرار "أوبك +" الخاص بالطاقة، والذي قوبل بهجوم كبير من عدة دول جاء بناء على دراسات وتوقعات صحيحة.

وذكر آل سعود خلال كلمته في المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، الذي يعقد في الرياض، أن "قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط جاء بمعزل عن أي تأثير سياسي، وبطريقة فنية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية".

واشار الى أن "هناك صحفا بريطانية وأمريكية ممن هاجمت القرار في السابق، عادت وأشادت به، باعتباره قرارا سليما"، موضحاً أن "المملكة تحافظ على مصالحها مع الدول كافة، بيد أنها تهتم بمصالحها في المقام الأول لكل القرارات التي تصدر".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.

وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".

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