العاصمة الاوكرانية تطلق صفارات الانذار بعد انباء عن وصول بايدن بزيارة سرية

2023/02/20 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بالتزامن مع أنباء نشرها نشطاء ومدونون تحدثت عن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة سرية إلى كييف.





وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.

ووصفت الصحيفة رحلة الرئيس الأمريكي بالمعقدة والخطيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إن روسيا مُنيت بخسائر “فادحة بشكل غير معتاد” قرب بلدة فوليدار في منطقة دونباس الشرقية التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر أيلول.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “الوضع معقد جدا، ونواصل القتال.



نحطم الغزاة ونلحق بروسيا خسائر فادحة غير عادية”.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين إن قواتها “صدت الهجمات الروسية في مناطق بقرية هريانيكيفكا”، لكن الروس واصلوا القصف الشديد للمنطقة بالمدفعية.

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