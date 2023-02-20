زيارة مفاجئة.. بايدن يلتقي زيلينسكي في كييف ويعلن عن حزمة مساعدات جديدة

2023/02/20 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

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