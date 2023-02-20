2023/02/20 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في طهران “ناصر كنعاني”، اليوم الاثنين ، مؤتمر ميونيخ للامن، قائلاً إن منظمي هذا المؤتمر وجهوا ضربة كبيرة لمصداقية المؤتمر بأفعالهم وأعطوا المنصة لأشخاص باتوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الايرانية تنتقد مؤتمر ميونيخ للامن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية تنتقد مؤتمر ميونيخ للامن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية تنتقد مؤتمر ميونيخ للامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).