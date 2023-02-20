2023/02/20 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاثنين، تفويج اكثر من 283 الف معتمر للديار المقدسة عبر المنافذ الجوية ومنفذ عرعر الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن اعداد الوافدين الى الديار المقدسة عبر المنافذ الجوية و البرية المركز الخبري الوطني.

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