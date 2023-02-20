2023/02/20 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لغالبية لاعبي الغولف، فإن الرمال بمثابة شيء يتجنبونه في ملعب الغولف.لكن في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنك تجربة أحد الأشكال الفريدة من اللعبة..إذ تكون الرمال أبرز ما يميّز ملعب الغولف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الغزال الرملي بأبوظبي.. هل هذا "أملس" ملعب غولف في العالم؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الغزال الرملي بأبوظبي.. هل هذا "أملس" ملعب غولف في العالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).