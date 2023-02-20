منتخب الناشئين يجري اختباراته في بغداد

2023/02/20 | 13:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يجري الجهازُ الفنيّ لمنتخبِ الناشئين، بإشراف المدرب أحمد كاظم، اختباراتٍ يومية لتولد (٢٠٠٨ – ٢٠٠٩) في ملعبِ المدرسة التخصصيّة بجوار ملعبِ الشعب الدوليّ لاختيار منتخبِ الناشئين تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.وقال المدربُ أحمد كاظم في بيان لاتحاد الكرة إن “اختيار اللاعبين الذين يخضعون للاختبار متواصلٌ من خلال زياراتي المتكررة […]

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