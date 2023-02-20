قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق يختلس 7 مليارات دينار

2023/02/20 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ قائد قوات...

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